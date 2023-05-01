朝中社：尹錫悅訪美是極其危險的核戰爭之行

朝中社4月30日發表評論文章，批評韓國總統尹錫悅4月訪問美國的旅程是最敵對的侵略挑釁之行、極其危險的核戰爭之行。



朝中社的評論文章以《剖析極其危險的核戰爭之行的真相——朝中社評論》為題。文章稱，《華盛頓宣言》（Washington Declaration）是一個集中反映窮兇極惡的對朝敵視政策的產物，美國的陰險居心是可想而知的。

文章指，韓國和美國成立「核諮商小組」，擴大包括戰略核潛艇在內的美國戰略資產在朝鮮半島的部署規模，並增加聯合軍演和模擬訓練次數來加強「延伸威懾」，通過這些事可知道，韓美正試圖把反朝核戰爭打造成即成事實。

朝中社說，韓美《聯合聲明》明文規定美國和韓國戰略網絡安保合作計劃；擴大美國、韓國、日本「三方合作」，實時共享應對朝鮮的訊息；確定進一步有效「遏制和應對」朝鮮「核導彈威脅」的軍事演習定期化，這也是與打着「安保」幌子的核戰爭危險陰謀沒兩樣。

朝中社表示，美國和韓國更加淋漓盡致地暴露出他們對朝鮮的侵略企圖。

內文提及，更為嚴重的是，美國總統拜登（Joe Biden）在與尹錫悅會面後進行的記者會上大談「立即的、壓倒性的、決定性的回應」，膽敢對朝鮮出言不遜，妄稱「政權終結」。

文章稱尹錫悅做蠢事將韓國經濟淪為受美國奴役的經濟、討論與周邊國家核心利益有關的尖銳的台灣問題、妄自尊大的干涉俄烏衝突問題、妄談無需算日本的舊賬並為構建三角軍事同盟表現積極，這些所作所為清楚地表明他無論如何也要討好主子歡心的小跟班的奴性。

朝中社指，由於尹錫悅的反民族、親美屈從的醜態，韓國逐漸淪為美國的核戰爭火藥庫、前哨基地，朝鮮半島乃至地區安全利益也遭到損害。