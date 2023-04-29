尹錫悅豬八戒照鏡裏外不是人？被指祟美媚日　韓媒輿論狠批賣國

韓國總統尹錫悅連續兩個月，先後訪問日本及美國，恢復韓日外交正常化，重啟韓美日聯盟。但他的支持度未有因此反升，更因部份言行被民眾批評是在「賣國」，在美日前卑躬屈膝。



尹錫悅被一部份的韓國民眾，批評是「賣國」，是因他在日本和美國前的卑躬屈膝，到了一個前所未有的地步。他先在前往日本前，表明「日本已為歷史反省」，事實上無須日企再為二戰強徵勞工賠償。

他的「日本不用下跪論」扇了很多還在為慰安婦、二戰強徵勞工等爭取權益的遺族及團體的耳光。他們甚至得到尹錫悅「一些人怎樣也無法被說服」的評價，要求韓國國民接受日本過去「已經充滿誠意的道歉」。

圖為3月7日，韓國一名二戰期間被強徵勞動，僅有的幸存者，抗議韓國政府對日本的「下跪」行為。（Reuters）

再來是前往美國前，從美國泄露的機密文件顯示，美國一直在監控韓國政府。尹錫悅率先表明，這不會影響美韓兩國關係。

韓企在此前正被美國強迫選邊站感到苦惱，除被警告不可填補美國的美光公司在中國損失的半導體市場空缺外，美國公布晶片法規則，更揭露廠商接受美國支援設廠的龐大代價，讓企業大感不滿。尹錫悅在此行基本沒有任何在這方面的議論，等同任由宰割。

圖為2023年4月25日，美國副總統賀錦麗（不在圖中）和韓國總統尹錫悅在馬里蘭州戈達德太空飛行中心（NASA Goddard Space Flight Center）訪問期間發表講話。（Reuters）

《韓民族日報》認為，在美國強化對華策略的背景下，美國直接拿韓國對槍使的行為，是對韓國經濟主權的侵犯；《中央日報》也認為，美國現時自顧及自己利益，韓國同樣應好好審視一下自己的利益是什麼。

在前往美國國會的發言，尹錫悅更全程使用英語，逐字讀出已準備好的講稿，被指是為討好美國。和美國簽署《華盛頓宣言》，政府率先表明這等於與美國「共享核武」，但隨即就被打臉，美國安官員急澄清否認。

事實在前往日本及美國前，尹錫悅在國內的支持度已一直在低位徘徊，韓聯社在與美國總統拜登（Joe Biden）會談前支持度更一度跌至27%最低點。而即使現在只稍為回升至30%，而不支持最大理由都是來自外交。