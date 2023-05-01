巴拉圭總統大選　路透社：執政黨暫以逾4成得票領先

巴拉圭4月30日舉行總統大選，選前民調顯示選情拉鋸，稍微領先的在野陣營領袖曾提倡與台灣斷交，落後的執政黨則主張維持對台邦交，此意味選戰結果可能影響巴拉圭的對台關係。路透社表示，在點算近75%選票後，執政保守「紅黨」（Colorado Party）總統參選人培尼亞（Santiago Pena）暫以近44% 的得票，領先左翼在野陣營Concertacion Nacional 領袖阿萊格雷（Efrain Alegre）的28% 。



投票於下午4時結束。但由於巴拉圭建立新電子投票系統，處理排隊人龍形成延誤，一些投票所在法定投票時間結束後仍然繼續開放。

阿萊格雷（Efrain Alegre）4月中接受路透社訪問時稱，若當選總統，將與台灣斷絕近70年的外交關係，轉同北京建交。但他隨後在24日修正說法，指自己尚未決定在當選後是否繼續維持與台外交關係。

至於培尼亞（Santiago Pena）則表示，若勝選會維持對台邦交關係。

巴拉圭總統選戰為單輪選舉，候選人只要獲得簡單多數選票就能當選。選民同時也要選出這個不到700萬人口國家的國會議員和州長。