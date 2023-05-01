世界經濟論壇：未來5年AI料淘汰全球2,600萬職位

世界經濟論壇（World Economic Forum）5月1日發表報告稱，隨着ChatGPT等人工智能（AI）應用程式出現，加上數瑪化、能源轉型及供應鏈回流等趨勢，未來5年勞動力市場將進入動盪，近四分之一工作受影響，預計淘汰2,600萬個涉及推理、溝通和協調的職位。



研究訪問全球45個經濟體逾800間企業，其中75%受訪公司稱，預計會在未來5年內採用AI技術，並預料將取代2,600萬個進行紀錄及行政職位，包括收銀員、售票員、數據輸入及會計人員等。

報告稱，雖然AI或導致勞動力市場陷入重大混亂，但隨着大數據分析、管理科技和網絡安全成為就業增長的最大驅動力，未來5年大多數科技的影響是正面。

報告稱，相比經濟增長放緩、供應短缺及通脹等因素，目前AI對就業前景的威脅仍然較小。內文稱就業機會的創造可能來自促進企業綠色轉型的投資、ESG標準的更廣泛應用以及全球供應鏈的廣泛重新定位。

ESG的3個英文單字的縮寫，分別代表環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance）。