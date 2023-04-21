Google人工智能Bard無師自通外國語言　CEO：完全不明白

人工智能（AI）發展日新月異，Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）承認，他並不充分了解公司旗下的人工智能Bard的運作。



《每日郵報》4月17日報道，皮柴接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）節目訪問時，提到Bard接觸孟加拉語之後，它可以在沒有受過訓練的情況下，自行學懂該語言。

皮柴形容此舉是人工智能的「湧現性」（emergent properties），指業界稱之為「黑盒」，大家都無法解釋為甚麼AI會說出這個言論或是出錯，不過大家有點頭緒，相信可以隨時間提升大家的理解能力，稱這是科技先進之處。

《60分鐘時事雜誌》主持佩利（Scott Pelley）對皮柴的言論感到驚訝，質疑對方既然不完全了解它的運作，但卻將Bard投入到社會。皮柴為此辯護，稱大家都不明白人類的腦袋如何運作一樣。

CBS新聞提到，Bar曾即時撰寫一篇關於經濟通脹的論文，並建議五本相關書籍，惟它們全部都是不存灰，業界形容這個錯誤為「幻覺」（hallucination）。

對於人工智能的發展，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musj）曾與一批人工智能專家及業界高層日前曾發表聯署信，他們以社會可能受到風險為由，要求暫停開發比OpenAI的GPT-4更強大的人工智能，直到大家有信心它們的影響力是正面，兼風險可以受到控制為止。