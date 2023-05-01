小馬可斯抵美　英媒：拜登在與中國緊張關係加劇時安撫菲律賓

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號：Bongbong）4月30日抵達美國，展開訪美行程。英媒5月1日引述美國官員稱，美國總統拜登（Joe Biden）會與小馬可斯就旨在加強軍事合作的新準則達成一致，這是美國在與中國緊張關係加劇時，安撫菲律賓的方式。



小馬可斯4月30日在Twitter發文指，他當日抵達美國首都華盛頓，展開5天訪問行程。他說此行旨在加強菲律賓與美國的關係，並推動農業、電力、基建設施和科技方面的關鍵措施。

他表示，菲律賓訪團渴望在美國政府和私營機構的支持下，推動經濟增長。

拜登5月1日會與小馬可斯會面。路透社5月1日引述美國官員稱，拜登與小馬可斯會就新的雙邊防禦準則達成共識，它的目標是改善美菲在陸地、海洋、空中、太空、以及網絡空間的軍事合作。

報道指，美國計劃派出3架C-130運輸機到菲律賓，並考慮派遣更多巡邏艦到當地。內文提及，拜登還會重申美菲1951年簽署的《美菲共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty），它要求美國在菲軍遭到武裝襲擊時採取行動回應。

路透社5月1日稱，拜登會宣布與菲律賓之間的新合作措施，包括5G電訊、關鍵礦產供應鏈、智能電網和清潔能源、水利基建設施、海事安全、勞工問題、機場安全、醫療保健方面的新措施。

報道稱，在小馬可斯訪美期間，美菲會討論有關加強日本和菲律賓合作的議題。