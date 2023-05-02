拜登晤小馬可斯　強調防禦菲律賓及維護台海穩定

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號Bongbong）正在美國訪問，周一（5月1日）與美國總統拜登（Joe Biden）在白宮會晤。拜登表示，美國堅定地致力於保衛菲律賓，恪守包括南海的防禦承諾，重申1951年的《美菲共同防禦條約》，即菲律賓軍方受到武裝襲擊時美國將採取行動。雙方之後發表聯合聲明，強調維護台海和平與穩定的重要性，以及承諾致力保障南海的航行和飛行自由。



拜登與小馬可斯會面時表明，美國會繼續支持菲律賓軍隊現代化目標，強調兩國擁有牢固的夥伴關係及有深厚的友誼。美國官員表示，雙方同意加強海陸空、太空和網絡空間的軍事協調，美國政府將向菲律賓轉讓3架C-130飛機，並尋求向菲律賓派遣更多巡邏艦。

這是菲律賓領導人10年來首次訪問白宮，小馬可斯強調，地區內的地緣政治局勢為目前世界上最複雜，美國作為地區內菲律賓唯一條約夥伴非常重要，期待加強及重新定義美菲關係。

雙方表明，期待在菲律賓、日本和美國之間建立「三邊合作模式」，並期待在今年11月於三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議上再次見面。