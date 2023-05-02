耶倫警告美國最快6月1日債務違約　促國會提高上限

美國兩黨至今未就提高債務上限達成共識，美財政部長耶倫（Janet Yellen）說，美國聯邦政府可能最快在6月1日就會耗盡資金，面臨災難性違約風險。



耶倫5月1日致信眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示：「我們的最佳估計是，如果國會在6月初之前不提高或暫停債務限額，我們將無法繼續履行政府的所有義務，且有可能最快在6月1日。」

雖然美國聯邦政府債務規模早在今年1月便達到31.4萬億美元法定債務上限，但財政部為避免聯邦政府發生債務違約，採取了非常措施，以繼續為政府活動提供資金。

耶倫重申，鑑於目前的預測，當務之急是國會儘快採取行動，提高或暫停債務上限，以提供更長期的確定性，讓政府得以繼續支付相應款項。同日晚些時候，美國總統拜登（Joe Biden）致電麥卡錫，邀請他參加5月9日的債務上限會議，兩人就延長國債和避免違約進行了交談。

拜登迄今不願意向眾議院共和黨人讓步，以換取債務上限的提高。麥卡錫則希望拜登參加削減開支的談判，儘管白宮和國會民主黨人堅持在提高債務限額方面不附帶任何條件。

分析指出，如果國會不採取行動，美國財政部可能在幾周內沒有辦法支付帳單，而金融市場已經發出警告訊號。2011年的僵局導致政府信用評級下調，從而推高借貸成本並打擊投資。

4月26日，美國眾議院以217票贊成、215票反對的投票結果，使麥卡錫以微弱優勢通過債務上限法案《限制、節約、增長法案》，他呼籲參議院批准眾議院的法案或通過這一法案，但拜登已明確表示不會簽署這種削減。

自1985年以來，美國財政部多次採取特別措施避免債務違約。據美國政府問責局（GAO）統計，美國從未出現過聯邦政府債務違約。在1997年至2022年間，聯邦政府債務上限就被提高了22次。

本文獲《聯合早報》授權轉載

