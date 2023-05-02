洪都拉斯記者團赴華參觀訪問　華春瑩設宴招待

洪都拉斯3月25日與台灣斷交後，26日與中國建交。洪都拉斯總統奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）料將訪華。在此之前，29名洪國記者應中國邀請訪華，並訪問多個省市。他們一行由中國外交部部長助理兼新聞司司長華春瑩接待。



中國日報5月1日稱，稱此次到訪的洪都拉斯媒體代表團由洪國總統府新聞部副部長、國家電視台台長帶隊，總統府新聞辦公室、人民權力周刊、8頻道、阿茲特克電視台、V電視台、QHubo電視台、觀點電視台、45頻道、環球電台、抖音等媒體記者為成員。

洪國媒體報道，28日晚，華春瑩在北京設宴款待代表團成員，洪國媒體稱「雙方愉快地分享和品嘗了中國美食」，洪國國民議會國際事務委員會主席賽拉雅表示「我們在北京加強了友誼。」

華春瑩宴會中致詞，稱中洪3月底建交後，「中洪關係破土新生，翻開了嶄新的歷史篇章。」宴後她接受洪國媒體採訪時則說，「我們雖然今天晚上就短短的一點交流，但我已非常喜歡洪國媒體記者的熱情與坦誠，真心歡迎你們經常來中國。」

華春瑩之後Twitter寫下，「很高興與洪都拉斯的媒體朋友們進行愉快的交流，我們都對中洪友好互利合作的未來充滿希望和信心。」

中國日報稱，4月30日至5月3日，中國外交部新聞司組織洪都拉斯媒體代表團一行14人在貴州參訪。期間，代表團將到平塘特大橋、中國天眼500米口徑球面射電望遠鏡、遵義會議會址、遵義花茂村等地進行實地參觀，考察貴州省脫貧攻堅、鄉村振興等領域成果和經驗，了解貴州省紅色資源文化，參訪高科技和交通設施建設成就。

中國日報稱此次洪國媒體代表團來中國貴州參觀訪問，促進兩國共同發展營造良好的輿論氛圍。同時進一步加強中洪兩國媒體間的友好往來，增進了解。

3月26日，中國同洪都拉斯簽署《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。兩國政府決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。