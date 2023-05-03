騙徒疑用AI低成本複製人聲　「女兒」致電美國母哭訴被綁架

美媒4月29日稱，美國亞利桑那州（Arizona）一名母親1月20日收到一個電話，電話的另一邊傳來女兒求救的聲音，接着有人聲稱已綁架她的女兒。她後來發現這是騙案，騙徒可能是用廉價的人工智能（AI）軟件服務複製女兒的聲音後再致電她。



報道指， 德史蒂法諾（Jennifer DeStefano）1月20日收到一個電話，接聽後另一邊傳來15歲女兒布里安娜（Brianna）尖叫和啜泣的聲音。那把聲音大喊：「媽媽！我遇到麻煩了！」

其後一把男聲說：「聽着。我與你的女兒在一起。若你打電話給警察，若你打電話給任何人，我會餵她吃毒品。我會隨心所欲地對待她，然後把她送到墨西哥，你就再也見不到她。」綁匪要求她支付100萬美元（約780萬港元）贖金。

德史蒂法諾聽後非常慌張，因為電話中的女聲和語調聽起來就是女兒的聲音，而且女兒正為滑雪比賽進行練習，她認為女兒有可能真的在山上遇上綁匪。

她於是報警求助，又嘗試聯絡女兒。女兒布里安娜其後疑惑地致電母親，表示自己一切安好，德史蒂法諾此時才知道自己遇上騙案。德史蒂法諾相信，騙徒可能是用科技複製女兒的聲音，再製作對話內容並致電她。

加州大學伯克利分校（University of California, Berkeley）電腦科學教授法里德（Hany Farid）表示，在AI軟件的協助下，民眾只需付低至每月5美元（約39港元）的費用，就能複製人聲，這令很多人都能使用這項服務。騙徒可能會利用這些廉價AI服務來複製人聲並騙取金錢。

美國聯邦調查局（FBI）鳳凰城（Phoenix）辦公室負責人梅奧（Dan Mayo）表示，當民眾收到有關親友被綁架的電話時，應盡量先冷靜下來，且在通話中可以多發問，她指，民眾對「被綁架親友」的了解一定比「綁匪」深，因此民眾應問「綁匪」關於「被綁架親友」沒公開透露過的資料，然後就能發現這是騙案。