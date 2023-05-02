印尼峇里島五星級酒店懸疑命案　中國籍男女死亡全身赤裸

印尼峇里島一間五星級酒店5月1日爆出懸疑命案，一對20多歲的中國籍男女死亡，死時均赤裸。



事發於峇里島金巴蘭（Jimbaran）的洲際酒店，綜合《峇里郵報》（Bali Post）、印尼全網通2日報道，在1日清晨6時43分左右，酒店大堂員工收到電話，有住客表示聽到另一名住客在走廊呼救。

酒店員工隨即衝上樓準備協助，到場後看到男死者躺在走廊，多處到傷、滿身是血，且沒有穿衣服，員工之後又在房內洗手間的浴缸中發現女死者，同樣沒有穿衣服、身上有傷。

報道指，男死者頸部的左、右邊均有傷口，左腳也有傷。女死者頸部周圍有遭纏繞的痕跡，額頭有瘀傷。

據印尼傳媒報道，案發現場有大量血迹（RadarBali網站截圖）

酒店房間是由女死者預訂，據閉路電視影片顯示，女死者4月30日晚上8時左右獨自前往酒店登記入住，然後到了5月1日凌晨0時17分左右，男死者抵達酒店大堂，與女死者見面，兩人再一起到房間。至凌晨0時50分左右，男死者一度離開房間，然後返回。

至凌晨1時17分左右，酒店員工進入房間內運送住客訂購的食物，然後離開。

到了清晨6時32分，閉路電視畫面顯示男死者爬行離開房間，他身上有血，最終死在走廊上。

印尼警方表示會繼續調查事件。