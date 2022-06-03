泰國布吉離奇命案 俄女遊客於酒店墮8層樓亡 手中緊抓1撮頭髮
撰文：ETtoday
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泰國布吉島（Phuket）發生一宗詭異命案，俄籍35歲女遊客斯米爾諾娃（Evgeniia Smirnova）從酒店8樓墜下、當場身亡，而陳屍地點鄰近當地知名紅燈區。警方表示，她被發現時，臉部朝下、手中還抓着幾綹頭髮，看起來疑點重重，因此他們不排除謀殺的可能性。
《太陽報》報道，本案發生於5月31日，斯米爾諾娃與3名友人在芭東區（Patong）的飯店房間裏喝酒聊天，墜樓後頭部重創，腿部骨折，立即沒有生命跡象。
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警方抵達4人同住的房間後，搜出大麻、空瓶、烈酒杯、菸灰缸、香菸、已拆開包裝的保險套等物品，但沒有發現入侵跡象。他們把可疑頭髮送往實驗室，接受DNA鑑定，死者驗屍報告則尚未公布。
隨後，警方依毒品罪名逮捕3名友人，分別為38歲美籍男子史密斯（Jamaal Smith）、35歲俄籍女子科森科娃（Natalia Kosenkova）及28歲約旦男子阿拉圖姆（Ahmad Radi Mustafa Alatoom）。其中，阿拉圖姆在機場落網，疑似試圖出境。
警官阿南達亞坤（Chomphunuch Anantayakun）表示，「我們認為，這名女子可能在欣賞窗外風景時，從陽台墜下。但也可能是爭執釀成的謀殺。」另一名警官斯利空（Sermphan Sirikong）說，「警方正在非常努力找出這名俄羅斯遊客的死亡真相。請給警方一點時間調查。」
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