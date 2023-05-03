美國半導體工業協會：不能缺席中國市場

美國半導體工業協會（SIA）說，儘管美國總統拜登（Joe Biden）政府有國家安全顧慮，但美國半導體公司仍希望進入中國市場。該協會呼籲，政府需要就此制定明確的規則。



彭博社報道，美國半導體工業協會總裁兼執行長諾伊弗（John Neuffer）受訪時說：「（中國）是我們最大的市場，我們不是唯一提出這一主張的行業......我們認為，我們不能缺席這個市場。」

拜登政府正準備根據《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act） 向希望在美國建立半導體工廠的晶片公司招標，同時將擬議這些公司可以在中國進行何種投資的規定。

諾伊弗說：「應該由政府決定什麼是國家安全優先事項......這不是我們的事。我們要做的是確保政府在採取措施保障國家安全時，清楚這會產生的商業影響。」

諾伊弗表示，他樂觀地認為拜登政府會以務實的態度應對，確保晶片計劃成功並且相關企業能夠獲得資金。

美國半導體工業協會全球政策副總裁古德里奇（Jimmy Goodrich）說：「我們只是希望有明確的道路規則，對於什麼是國家安全問題，政府應該有明確的定義，並且透明和可預測。」

古德里奇也說：「坦白來講，兩屆政府在涉及國家安全和貿易限制時，我們有點像坐過山車」。

他說：「對於試圖制定5年規劃的半導體企業來說，不知道未來6個月可能會發生什麼，會帶來很多不確定性和挑戰。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

