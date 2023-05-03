俄羅斯指烏克蘭無人機試圖襲克宮　企圖暗殺普京　網上流傳片段

俄羅斯5月3日表示，烏克蘭3日凌晨用無人機試圖攻擊克里姆林宮，企圖暗殺俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。普京當時不在克里姆林宮，事件中無人受傷。



俄羅斯稱，烏方兩架無人機曾瞄準克里姆林宮，然後俄方的電子作戰系統擊落它們，無人機墜向克里姆林宮，事件中無人受傷，也沒有物質損失。

英國廣播公司（BBC）報道，烏克蘭方面表示不予置評。

網上流傳克里姆林宮一帶冒出白煙的片段，烏克蘭內務部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）也在Twitter轉發。外媒指目前未能核實片段真偽。

俄羅斯電視台RT也在Twitter轉發流傳的另一片段，顯示有飛行物飛近克里姆林宮參議院大樓圓頂的上空，然後爆炸。路透社指目前無法立即核實影片的真實性。

克里姆林宮稱，視這次事件為有計劃的恐襲，帶有刺殺國家元首的企圖，「我們將這些行動視為有計劃的恐襲，是在5月9日勝利日閱兵式前夕實施的企圖刺殺俄羅斯聯邦總統的行動。」俄方稱保留採取報復措施的權利。

俄方指普京的工作行程沒有變化，會繼續正常進行。5月9日的勝利日閱兵會按照原定計劃舉行。