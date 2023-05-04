北約警告俄羅斯可能把基礎設施作為攻擊目標

北約情報方面稱，俄羅斯正在測繪關鍵海底系統，並警告俄羅斯可能會將基礎設施作為目標，是一項「重大而持續的風險」。



彭博社5月4日報導，北約情報與安全部門助理秘書長卡特勒（David Cattler）表示，俄羅斯正在其軍隊和民用情報部門的支持下，積極繪製北約盟軍陸地和海底關鍵基礎設施的地圖。

卡特勒指出，俄羅斯可能會攻擊盟軍系統，這是一項「重大而持續的風險」，俄羅斯可能會以大西洋、波羅的海和北海的海底基礎設施，如海底電纜和其他關鍵基礎設施為目標，擾亂西方生活，並影響那些向烏克蘭提供支援的國家。

北約強調，問題的關鍵在於要保護海底電纜等系統。這些系統佔互聯網通信的95%，每天總計進行價值約10萬億美元（約13.3萬億新元）的金融交易。

丹麥、芬蘭、瑞典和挪威的廣播公司在4月發佈一項聯合調查，稱俄羅斯軍用和民用船隻正在繪製波羅的海和北海的海底基礎設施。

卡特勒說，俄羅斯「在進入並貫穿整個大西洋方面的巡邏水準很高，大部分時間都比我們近年來看到的水準更高」，並稱俄羅斯的一項軍事戰略便是要求在衝突早期階段迅速摧毀關鍵基礎設施，這也是引發北約擔憂的一大因素。

卡特勒還指出，雖然中國在該領域也很活躍，但中方更感興趣的是購買基礎設施，而不是測試其他國家的漏洞。他補充說，也有來自恐怖分子和其他團體的威脅，特別是在電纜或基礎設施與陸地相遇的地方。

北約近期成立了一個海底基礎設施協調小組，旨在通過共用最佳實踐、資訊和使用技術來確保連結安全，從而提高盟國系統的安全性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

