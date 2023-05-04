澤連斯基否認襲擊普京：我們在自己的領土上作戰

俄羅斯5月3日稱，烏克蘭3日凌晨用無人機試圖攻擊克里姆林宮，企圖暗殺俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日表示，「我們沒有襲擊普京或莫斯科，我們在自己的領土上作戰。」



正身在芬蘭的澤連斯基又稱，俄羅斯似乎對延長黑海糧食協議不感興趣，但基輔正專注於尋找合作夥伴來實行協議。

與此同時，芬蘭、瑞典、挪威、丹麥和冰島領導人，周三與澤連斯基發表的聯合聲明中表示，北歐國家支持烏克蘭最終成為歐盟和北約成員，並指只要有需要，北歐國家將繼續向烏克蘭提供政治、財政、人道主義和軍事支持。

▼來自網絡流傳片段、顯示有飛行物（紅圈）飛近克里姆林宮的截圖

俄羅斯3日稱，烏方兩架無人機3日曾瞄準克里姆林宮，然後俄方的電子作戰系統擊落它們，無人機墜向克里姆林宮，事件中無人受傷，也沒物質損失。普京當時不在克里姆林宮內。

網上流傳克里姆林宮一帶冒出白煙的片段，烏克蘭內務部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）也在Twitter轉發。外媒指目前未能核實片段真偽。