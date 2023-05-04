白宮：若美國債務違約　或導致數百萬工作崗位流失

美國白宮警告稱，若美國政府發生債務違約，美國經濟可能遭到嚴重損害，或將導致數百萬就業崗位流失。



彭博社報道，白宮經濟顧問委員會（CEA）5月3日發表分析報告，指短期違約將導致50萬個工作崗位流失，失業率上升0.3個百分點，年化GDP將下降0.6%；若違約持續一整個財政季度，則將使股市暴跌45%，GDP下降6.1%，失業率上升5個百分點。

白宮經濟顧問委員會在報告中說：「由於政府在違約引發的經濟衰退中無法實施反週期措施，因此能夠幫助家庭和企業低於衝擊的政策選項有限。」

美國民主黨和共和黨在提高債務上限這一問題上互不退讓。目前法定債務上限為31.4萬億美元（約246.5萬億港元）。美國財政部警告稱，運用特殊會計手段來避免超出聯邦債務上限的努力，可能最快在6月初就難以為繼。

總統拜登（Joe Biden）不願在提高債務上限問題上做出讓步，並指責共和黨議員以國家經濟作為要挾。眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）則說，若不削減開支，共和黨就不會同意提高債務上限。

彭博社預計兩黨的對峙勢必要持續到本月。白宮經濟學家警告稱，單是這樣的邊緣政策就會傷害美國經濟，恐將導致20萬就業崗位流失。

經濟顧問委員會指出，美國國債信用違約交換（CDS）價差4月份大幅上升，隨着債務上限日益逼近，市場壓力指標也將惡化，並將加劇股市和公司債券市場的波動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

