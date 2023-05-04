中國駐加使館：加拿大誣稱北京威脅加國議員別有用心

中國駐加拿大使館5月3日表示，加拿大個別政客和媒體基於虛假報告，炒作所謂「中方干涉加內政」，誣稱有關中國駐加領事官員對加議員及其親屬實施所謂「威脅」，純屬別有用心的政治操弄，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。



使館發言人稱，加方長期在涉台、涉港、涉疆等事關中方核心利益的問題上挑釁中方，縱容支持反華分裂活動，加媒體還報道了加情報機構公然對中國駐加使領館實施監聽監控情況，是誰在干涉別國內政、是誰在搞間諜活動、是誰在威脅別人，事實一目瞭然。

發言人續指，中方外交領事人員正常履職不容抹黑，加一些勢力操弄涉華議題不會得逞，中方敦促加方立即糾正錯誤，停止散布涉華謊言，停止毒化中加關係氛圍、損害兩國關係的言行，否則必將自食惡果。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）1日引述加拿大安全情報局（CSIS）報告及消息人士稱，北京試圖獲取一名在野保守黨議員在中國的親人資料，或旨在殺雞儆猴，阻止其他人持反華立場。《環球郵報》援引消息人士稱，該議員正是莊文浩。

加拿大在野保守黨議員莊文浩（Michael Chong）1日稱，他看到報道才得知身處香港的家人可能受到威脅，CSIS從未向他提供信息。總理杜魯多 （Justin Trudeau）3日表示，已要求情報部門，未來如遇到同類情況，必須立即披露信息。