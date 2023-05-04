克里姆林宮遇襲　美媒：影片顯示上空兩度現爆炸　相隔15分鐘

俄羅斯5月3日指擊落兩架試圖攻擊克里姆林宮的烏克蘭無人機，指控烏方企圖暗殺俄總統普京（Vladimir Putin），烏克蘭否認與事件有關。美媒3日指，影片顯示有兩架無人機相隔15分鐘飛至克里姆林宮上空，各發生爆炸。有俄羅斯無人機專家認為，無人機可能以自動模式飛行。



美國《紐約時報》3日報道稱，莫斯科市營電視台TV Centre影片顯示，兩個飛行物體當日飛向克宮一座建築圓頂，其中一個自南邊飛至，第二個在15分鐘後自東邊飛至，兩者均有爆炸，其中一個更引起短暫火災，但未知爆炸是在撞擊時或之前發生。

美專家：難憑攻擊方向判斷發射地

報道引述美國海軍分析中心（Center for Naval Analyses）俄羅斯研究項目人員、自主軍事系統專家本德特（Samuel Bendett）稱，若上述飛行物體為無人機，當它們接近目標時，或會改變軌跡，因此無法從攻擊方向判斷發射地。

他指出，難以從影片判斷爆炸是按計劃執行，還是被俄方防空系統擊落所致，而其中一個物體「相當大」，相信本次無人機襲擊若由烏克蘭發動，目的是造成「克里姆林宮亦不安全」的心理效果。

俄專家：無人機或自動模式飛行

俄衛網5月4日則引述俄羅斯無人機領域主要專家、《無人機》雜誌主編費杜季諾夫稱，「攻擊克里姆林宮的無人機可能是以自動模式控制的，按照衛星坐標進行導航，複製地面圖作為備份，以防全球導航衛星系統（GNSS）訊號被壓制，或者按照沿飛行路線提前設好的航標。」

費杜季諾夫指，「在對克里姆林宮的攻擊中，按照我們在公布的影片中看到的飛行性質、軌迹和速度來看，使用了飛機型無人機…… 翼展約3至4米。」

費杜季諾夫稱，這些可能是民用無人機，可以在公開市場上買到，很容易被改造以適應軍事需求。

在談到無人機的可能發射地點時，費杜季諾夫指出，用作自殺式無人機的航空器飛行距離理論上允許它從烏克蘭領土起飛並到達目標。