克宮無人機襲擊的三大可能：普京自導自演、還是其他？｜新聞背後

俄羅斯3日指責烏克蘭用無人機襲擊克里姆林宮、企圖暗殺總統普京（Vladimir Putin），並威脅報復。烏方經已否認發動襲擊的說法，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的一名高級助手表示，俄方指控表明莫斯科正計劃對烏克蘭發動新一輪大規模攻擊的意圖。



俄羅斯稱兩架無人機已被防空系統擊落，而普京當時亦不在克里姆林宮，但俄方將保留「在合適的地方和時間採取報復措施的權利」。是次襲擊事件正值烏克蘭預計將發動大反攻之際，加上俄羅斯將於5月9日舉行勝利日閱兵活動的敏感時刻，故引起外界不少揣測。

在俄烏雙方互相指責、實際情況仍然不明朗之下，有軍事專根據現有的情報給出了三種可能性較高的解釋：

一、烏克蘭為幕後黑手 襲擊為反攻警告

烏克蘭雖聲稱該國不會在俄羅斯領土發動襲擊，但由於此前烏方也曾否認在俄羅斯或其佔領區進行軍事活動、其後又作改口的情況，有觀察家對此次烏方說法持謹慎態度。

另一方面，美國智庫海軍分析中心（Center for Naval Analyses）俄羅斯防禦及無人機專家Samuel Bendett對美媒《內幕》（Insider）表示，無人機能夠避開俄方多層防空系統、如此接近克里姆林宮也顯得奇怪。但軍事歷史學家、北約無人機與戰爭顧問James Patton Rogers稱，不排除此舉為烏方展示其深度精確打擊能力的可能。

Rogers及Bendett均認為，此次襲擊中的無人機有可能是烏軍常用的UJ-22機型，該無人機航程較遠，大有可能飛抵莫斯科。此外，較早前疑似由烏方向俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）發動的無人機襲擊中使用的機型亦為UJ-22，該襲擊或助烏方摸清俄羅斯的部分防空系統。

二、普京的「自編自導自演」？

至於另一種可能性，Rogers表示也有可能是俄羅斯通過假裝受到由烏克蘭發起的襲擊，以此來為日後暗殺澤連斯基的行動製造合理性。

倫敦國王學院（King's College London）軍事倫理中心研究員Marina Miron表示，俄方也可能為了獲得民眾對戰爭的更大支持而採取類似的「偽旗行動」（false flag action），稱莫斯科需要某種理由來解釋俄軍為何仍繼續留在烏克蘭，此舉能讓民眾看到烏克蘭的危險性。

圖為2023年4月28日，俄羅斯總統普京在俄羅斯聯邦議會發表講話。（Reuters）

三、俄國國內異見份子的襲擊

最後一個可能是，Rogers認為有機會是由俄羅斯異見組織發動襲擊。此前，有報告指俄國國內一些異見團體曾對俄羅斯的關鍵基礎設施採取襲擊。去年秋季俄羅斯動員數十萬軍隊引發了對莫斯科政府的抵抗，惟大多數都是針對軍方的動員行動。儘管這些團體從未使用過無人機進行攻擊，但不能排除這種可能性。

澤連斯基顧問Podolyak則明確表示，襲擊行動出自俄羅斯當地游擊組織之手，而事實上無人機很容易能通過該國軍火商買到。