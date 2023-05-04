美國批准首款呼吸道合胞體病毒疫苗　適用於老年群體

美國星期三（5月3日）批准了首款呼吸道合胞體病毒疫苗，成為首個批准該疫苗的國家。



綜合美國廣播公司（ABC）和法新社報道，美國食品和藥物管理局（FDA） 宣布批准首款呼吸道合胞體病毒（respiratory syncytial virus，簡稱RSV）疫苗。

這款疫苗由葛蘭素史克製藥公司（GSK）生產，適用於老年人。輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）也在開發類似的RSV疫苗。

根據美國食品和藥物管理局的介紹，RSV是一種常見病毒，通常會引起輕微的類似感冒的症狀，但對嬰兒和老年人，以及免疫系統較弱和有基礎疾病的人來說，相關症狀可能會比較嚴重。RSV同時也是導致老年人下呼吸道疾病的常見原因，會影響肺部，並可能導致危及生命的肺炎和毛細支氣管炎。

RSV通常為季節性傳播，從秋季開始，在冬季達到高峰。葛蘭素史克預計將有足夠的疫苗，及時滿足秋冬季呼吸道疾病季節的需求。

美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據顯示，美國65歲以上群體中，每年約有6萬至12萬人因感染RSV住院治療，6000人至1萬人因感染RSV死亡。

針對RSV的疫苗研發已經進行數十年， 但一直未有疫苗上市。食品和藥物管理局的高級官員馬克斯（Peter Marks）星期三指出，美國批准首款RSV疫苗，是「一項重要的公共衛生成就」。

對醫藥行業來說，這款RSV疫苗獲准上市也是最近取得的一次成功突破，有分析預測，未來十年這一市場的價值可能超過100億美元（約780億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

