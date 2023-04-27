日本擬4月29日解除限制　不再需要疫苗或陰性證明可入境

日本政府厚生勞動省4月27日舉行防疫會議，同意從5月8日起調降新冠肺炎等級，至與季節性流感同等。邊境管控措施將提前於4月29日鬆綁進行協調，入境人士不再需要疫苗或陰性證明可入境



日本《產經新聞》報道，日本政府有意提早解除邊境管控措施，從原訂5月8日提前到4月29日。目的是為因應日本在即將到來的黃金週長假與海外往來增加，疏緩各機場可能發生的擁擠狀況而作出調整。

目前從全球各地入境日本的旅客，必須在機場入境時提出陰性證明或已接種3劑疫苗的證明，因需要一定時間而導致人龍出現。如果確定終止相關邊境管控措施，從4月29日起入境日本，將不再需要提出任何相關證明。

日本目前將新冠病毒感染歸在相當於第2類的特殊傳染類別中，傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，包括所有確診者必須申報，需要隔離等。至於季節性流感則屬第5類。

厚勞省在27日舉行專家防疫會議，同意從5月8日起調降新冠肺炎等級，至與季節性流感同等。厚勞相加藤勝信表示，將密切注意新冠病毒的持續變異，一旦發現情況改變，相關防疫措施亦將作調整。