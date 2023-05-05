耿爽：中方鼓勵歐安組織為俄烏重啟談判創造條件

聯合國安理會5月4日聽取歐洲安全與合作組織（歐安組織）工作通報。中國常駐聯合國副代表耿爽在聽取通報後發言說，當前歐洲安全面臨的風險挑戰上升，中方期待歐安組織為維護歐洲和平穩定，發揮積極和建設性作用。此外，中方鼓勵歐安組織發揮自身優勢，為支持俄羅斯和烏克蘭重啟談判，創造必要環境和條件。



新華社報道，耿爽指歐安組織在預防和解決衝突方面具有豐富經驗，要用好現有機制，加大勸和促談、斡旋調停力度，平衡照顧各方利益與關切，鼓勵成員國摒棄冷戰零和思維和集團政治，通過對話協商建立互信、通過和平談判化解紛爭，以合作而非對抗的方式實現安全。

耿爽表示，1975年赫爾辛基會議最後文件確立的安全不可分割原則，應得到堅持並落到實處。歐安組織應推動成員國尊重彼此合理安全關切，探討構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現共同安全。歐安組織應同國際社會一道，堅持真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，共同推動國際關係民主化、法治化，致力於在歐洲實現可持續安全。

他表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。國際社會應堅持勸和促談正確方向，幫助衝突各方盡快打開政治解決危機的大門。中方鼓勵歐安組織發揮自身優勢，為支持俄羅斯和烏克蘭重啟談判，創造必要環境和條件。