美國中國總商會報告：受訪在美中企最關切2問題　44%看衰中美關係

美國中國總商會5月1日發布2023年《在美中資企業年度商業調查報告》，重點包括在美中企表現略遜於去年，企業對後續發展持謹慎態度。在美中企最關切的兩個問題是緊張的中美關係和美國市場持續的通貨膨脹。



報告是基於美國中國總商會第10次在美中資企業年度商業調查數據和部份中資企業管理人員的訪談完成，今年的調查在2023年2月至3月進行，收到101份有效回覆。

近四分一受訪公司收入降逾20%

報告指在美中資企業表現略遜於2022年，對後續發展持謹慎態度。其中與2022年調查結果相比，只有42%的公司報告收入同比增長，有24%公司收入下降超過20%；35%受訪企業預計美國業務收入在未來兩年維持現狀，19%預計未來兩年內收入將下降。與去年結果相比，預計收入下降的公司比例增長5個百分點。

報告指出， 相比2021年調查結果顯示的嚴峻形勢，2023年已明顯好轉很多，但與5年前經濟和外交形勢都更理想時的結果對比，差距明顯。

44%看衰中美關係

調查又顯示，目前在美中資企業最為關切的兩個問題是緊張的中美關係和持續的通脹。81%受訪企業表達對美中之間緊張雙邊關係的深度關切，68%受訪企業高度關注美國持續通脹及其對經濟形勢可能產生的影響。

調查結果也指出，44%受訪公司預測美中關係會進一步惡化，同時83%受訪企業表示通脹和經濟走勢的不確定性已對他們業務產生負面影響。

多數滿意美國市場整體環境

報告也有指出好的方面，例如多數中國企業對美國市場整體環境感到滿意，超過80%受訪公司對美國商業環境所有方面感到滿意或中立。其中，58%企業對美國在創新、技術以及環境/社會和治理方面表示非常滿意。

雖然大多數受訪公司認為他們在很大程度上達到或者完全達到在美國建立業務的最早初衷，但仍有約20%受訪公司認為他們美國業務的實際增長低於預期。在所有受訪企業中，有近50%的公司報告說，其在美國市場的盈利水平低於其中國母公司的盈利水平。