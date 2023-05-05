上合組織外長會︱秦剛提5點建議：推進組織擴員　反對顏色革命

中國國務委員兼外長秦剛5月5日在印度果阿出席上合組織成員國外長會時稱，當今世界面臨多重危機和挑戰，霸權主義、強權政治正在抬頭，他認為國際形勢愈是變亂交織，上合組織愈要堅定弘揚「上海精神」，構建更加緊密的上合組織命運共同體。



秦剛提出5點建議：

一、堅持戰略自主，加強團結互信，反對外部勢力插手地區事務，策動「顏色革命」。

二、深化安全合作，守護地區和平，繼續嚴厲打擊「東突」等「三股勢力」、販毒、跨國有組織犯罪，支持阿富汗構建廣泛包容的政治架構，堅決打擊一切形式的恐怖主義。

三、倡導開放包容，促進聯動發展，堅決抵制任何破壞國際經貿秩序和市場規則的行為，維護產業鏈供應鏈穩定順暢。

四、堅守公平正義，完善全球治理，中方願同各方加強協調配合，共同支持上合組織參與落實構建人類命運共同體等重大倡議。

五、着眼長遠發展，加強機制建設，有序完成伊朗、白羅斯加入上合組織進程，推動上合組織適應形勢發展變化，擴大影響力。

與會各國外長贊同進一步加強安全合作，共同打擊恐怖主義、分裂主義、製毒販毒、網絡犯罪行為，推進交通、能源、金融、投資、自由貿易等領域合作，實現共同發展，有序推進上合組織擴員進程。