日韓峰會｜尹錫悅與岸田文雄協議：在全球問題密切合作

日本首相岸田文雄7日訪韓，抵達韓國龍山總統府與韓國總統尹錫悅會面，象徵兩國首腦「穿梭外交」正式恢復。岸田稱韓日「穿梭外交」重開啟令人高興。兩人



韓聯社7日引述尹錫悅稱，對岸田到訪表示歡迎，稱兩國有必要在嚴峻局勢下合作。尹錫悅說面對全球問題時，韓日合作是必要的。

尹錫悅稱，岸田訪韓展示出雙邊關係的改善。他稱希望岸田的訪問能有助於邁向更好的未來。

岸田文在5月晚些時候舉行七國集團（G7）峰會之前，他想今天就印太地區最近發生的事件以及在全球問題上的合作進行討論。他稱與韓國進行的各種對話正在以積極的方式推進。

日本廣島5月19日至21日舉行七國集團峰會，報道稱日韓此舉是向國際社會和夥伴國家展示日韓關係正常化。尹錫悅已獲邀出席峰會。

俄衛網7日稱，兩國領導人將在依次序舉行小範圍會談、大範圍會談後舉行聯合記者會，介紹會談成果。

尹錫悅和夫人金建希在下午3時35分左右走出總統府大樓迎接岸田文雄和其夫人岸田裕子，並為其舉行歡迎儀式。這是尹錫悅就任以來規模最大的一次歡迎儀式，為岸田文雄提供國賓級禮遇。

消息稱，兩國領導人在聆聽國歌演奏後共同檢閱儀仗隊，在分別與對方幕僚人士握手致意後一同走進總統府大樓。岸田文雄在1樓大廳的留言簿上留言並拍照留念，之後前往2樓的會場。

據觀測，當天的會談將重點討論韓日安全合作、擴大未來一代交流、福島核污水等問題。雙方是否會就歷史問題進行討論也備受關注。