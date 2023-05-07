涉港台人士菲律賓遭禁錮　中菲合作偵辦網絡詐騙案

在菲律賓警方的一場大型突擊行動結束後，中國駐菲律賓使館協同菲執法部門開展相關網絡詐騙案的辦理。



據中國駐菲律賓使館網站5月6日消息，中使館稱，使館高度重視此案，中國駐菲大使黃溪連立即部署警務、領事官員開展工作，向菲方了解案件情況，核實涉案中國公民資訊，同時第一時間提供中文翻譯服務以協助菲方核查人員身份。

中使館稱，使館派出多部門組成的工作組專程前往實地探望被解救中國公民，並與菲執法部門深入溝通。工作組感謝菲方採取有力行動解救受害中國公民，要求儘快查明案情，嚴懲罪犯，同時敦促菲方切實保護獲救中國公民人身安全和合法權益。

中使館稱，雙方並就進一步加強執法合作，嚴厲打擊人口販賣和強迫勞動等犯罪行為深入交換意見，工作組要求菲方繼續採取強有力措施嚴厲打擊網絡犯罪，從根源上徹底解決這一社會頑疾。菲方感謝使館第一時間派警務、領事官員以及翻譯人員赴現場協同辦案，表示將加快搜集嫌疑人犯罪證據，確保犯罪嫌疑人受到法律制裁，並將同中方繼續密切執法合作，共同打擊跨國犯罪行為。

菲律賓警方於5月4日突擊首都馬尼拉以北90公里的馬巴拉卡特市（Mabalacat）一個小區，救出1090名被迫協助進行網絡詐騙的受害者。這些受害者主要來自中國大陸、越南、印尼和菲律賓，另外還有一些來自尼泊爾、馬來西亞、緬甸、泰國和台灣。他們詐騙的對象是美國、歐洲和加拿大人。

被誘騙到菲律賓的這些受害者，在抵境後護照就被犯罪集團沒收，每天被迫工作長達18個小時。他們被要求通過社交媒體結識陌生人，和對方談戀愛，然後引誘對方購買加密貨幣或將錢存入虛假銀行賬戶。

至少12名涉及詐騙計劃的頭目已被捕，並將面對販賣人口的指控。這些嫌犯包括七名中國公民、四名印尼人和一名馬來西亞人。