泰國外交部：接獲多宗誤墮柬緬菲工作陷阱個案　有受害人被迫賣淫

泰國外交部8月28日表示，多名泰國求職者應徵柬埔寨、緬甸、菲律賓的工作時，墮入求職陷阱。泰方呼籲民眾在網上看到有關柬埔寨、緬甸、菲律賓高薪職位的招聘消息時，須提高警覺。



泰媒Thai PBS World報道，當地外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat，暫譯）表示，泰國駐柬埔寨、緬甸、菲律賓的大使館收到很多泰國公民求助。他稱這些求助人說他們被僱主欺騙、被迫違背自己的意願工作、被禁錮，有人拒絕按命令工作時被毆打。這些受害人獲告知，若他們想返回泰國，就須要求他們在泰國的親人支付巨額贖金。

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部份受害人被迫賣淫

塔尼指，希望在緬甸的賭場、酒店或娛樂場所擔任接待員的泰國女性須特別注意泰國外交部的呼籲，有些招聘消息提及公司承諾提供高薪、以及免費食宿。他警告有很多泰國女性被這些承諾所吸引，最終卻被送往緬甸靠近中國南部邊境的城鎮，再被迫賣淫。

這些地區由少數民族武裝組織控制。他表示，向被困在這些地區的受害者提供協助存在困難，而且即使受害者能支付贖金，緬甸政府也有可能對他們採取法律行動，因很多受害人是偷渡入境。

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