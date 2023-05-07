美國佛州擬禁中國公民買地置業　華裔抗議：或違反《公平住屋法》

據美國《新聞週刊》報道，佛羅里達州一項禁止中國公民（除非他們也是美國公民或永久居民）在該州擁有土地或財產的立法提案引發爭議。



俄衛網5月7日引述《新聞週刊》稱，這項名為「SB264：外國人權益」的法案本週在佛羅里達州眾議院以95票贊成、17票反對獲得通過，現在將提交給參議院。參議院一致通過了之前的版本。它還禁止俄羅斯、朝鮮、伊朗、古巴、委內瑞拉和敘利亞公民購買軍事基地或關鍵基礎設施一英里（約1.6公里）內的土地，不過只有中國公民面臨全州範圍的禁令。

這項法案得到了州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）以及共和黨和一些民主黨議員的支持，他們認為這是確保國家安全所必需的。

然而，佛羅里達州提出的這項法案也引發了強烈反對，反對者認為它可能違反1968年的《公平住屋法》（Fair Housing Act）。這是民權時代立法的關鍵部份，禁止在房屋銷售中基於種族、國籍、宗教或性別的歧視。

中國被指愈來愈多地擁有美國農業用地，包括2022年購買的北達科他州一個空軍基地的農田，這在美國國會引起了愈來愈多的擔憂。作為回應，國家和州兩級都出台了立法，限制被認為對美國懷有敵意的國家公民購買農田。

週六，數十名華裔美國人在佛羅里達州國會大廈外抗議該法案，他們舉著「人人平等」和「反對亞裔法案」的標語。