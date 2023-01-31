美國德州擬禁中俄朝伊朗公民買樓　當地華人發起反種族主義示威

美國德州（Texas）共和黨參議員提出2項計劃禁止中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗公民購買當地房地產和農莊的法案後，一班人1月29日到首府奧斯汀（Austin，又譯：柯士甸）的州議會大廈舉行反種族主義集會。



德州多地爆發反種族主義示威後，美國華人聯合會（United Chinese Americans）、奧斯汀華人工程師協會（Austin Chinese Engineers Society）和美國亞裔領袖聯盟（Asian American Leadership Council）聯合舉辦29日在州議會大廈舉行的集會。

示威者在集會期間手持寫有「停止仇恨中國人」、「向排外法案說不」和「向歧視性法案SB 147、SB 552說不」等字眼的標語牌，民主黨的休斯敦（Houston）眾議員吳元之（Gene Wu）、奧斯汀眾議員古德溫（Vikki Goodwin）和卡德里（Zohaib “Zo” Qadri）發表講話。

吳元之稱，殺雞焉用牛刀，2021年通過的SB 2116已解決國家安全問題，且德州還有其他方法可審視和解決國家安全風險，無需針對整個社區制定一刀切的新法律。

北德克薩斯達拉斯（Dallas）的甘迺迪紀念廣場（John F. Kennedy Memorial Plaza）29日下午也有逾250人聚集，抗議SB 147和SB 552。他們認為這2份議案不公正地針對華裔美國人。

主辦這場集會的達拉斯華人聯盟董事金海龍（音譯：Hailong Jin）稱，這2項法案讓華裔美國人社群痛苦地回想起美國昔日的反華立法，例如排華法案和加州1913年針對亞洲移民的非美國人土地法。

金海龍覺得，一旦德州通過這種法律，其他州將仿效，反亞裔的仇恨肯定會在美國增加。

德州擬禁4國

共和黨的德州布倫納姆市（Brenham）參議員科爾克霍斯特（Lois Kolkhorst）的SB 147法案提議禁止來自上述4國的美國合法永久居民、簽證持有人和尋求庇護的人購買房地產。科爾克霍斯特後來稱會把合法永久居民從禁令中移除。

科爾克霍斯特黨友、新布朗費爾斯市（New Braunfels）參議員坎貝爾（Donna Campbell）和Flower Mound鎮參議員帕克（Tan Parker）提出的SB 552則計劃禁止這些國家的公民購買農地。