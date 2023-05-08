阿拉伯國家聯盟設委員會　求全面解決敘利亞危機

阿拉伯國家聯盟（阿盟）7日發表聲明說，阿盟當天在開羅舉行的外長級特別會議上決定，同意恢復敘利亞的阿盟成員國資格。 此外，會議同意成立部長級委員會，繼續與敘利亞政府直接對話，以協助解決敘利亞危機。



新華社報道，聲明中指出，阿盟外長級特別會議決定，「即日起恢復敘利亞政府代表團參加阿盟理事會及其所有組織和機構會議的資格」。與會阿拉伯國家外長同意，有必要繼續加強努力，幫助敘利亞擺脫危機。外長們重申了「根據阿盟憲章及其原則，維護敘利亞主權、領土完整、穩定和區域完整性的承諾」。

會議還同意成立一個由約旦、沙特阿拉伯、伊拉克、黎巴嫩、埃及和阿盟秘書長組成的部長級委員會，繼續「與敘利亞政府直接對話，以達成全面解決敘利亞危機的方案」。

本月1日，約旦、沙特阿拉伯、伊拉克、埃及和敘利亞外交部長在約旦首都安曼舉行會談，商討針對敘利亞問題的政治解決方案，並強調將解決敘利亞危機列為優先事項。恢復敘利亞的阿盟成員國資格也是本次會議焦點。

2011年敘利亞危機爆發後，阿盟中止了敘利亞的成員國資格，多個阿拉伯國家關閉駐敘大使館。隨着近年來敘國內和地區局勢演變，敘政府同阿拉伯世界關係逐漸解凍，不少阿拉伯國家呼籲阿盟恢復敘利亞成員國資格，多國重開駐敘使館或與敘接壤的邊境口岸。