美媒：歐美希望借烏軍反攻為俄烏和談舖路　歡迎中國扮演推手

美國《華爾街日報》報導，俄烏交戰逾一年，西方國家逐漸傾向停火止戰，並不介意中國扮演談判桌的推手。有西方官員希望借烏克蘭的反攻，為俄烏在下半年和談鋪路。



俄軍2022年2月全面入侵烏克蘭後，美國、英國及其他國家曾表明將持續支援烏克蘭，直到擊敗俄羅斯為止。如今，部分歐洲國家渴望見到戰事結束，或至少降低交戰激烈程度，期盼2023年俄烏交涉能談出一些成果。

報導指出，美歐官員是因判斷俄烏都沒有能力無限期持續戰鬥，但他們仍不確定俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是否願意商討停火。

圖為5月5日，烏克蘭士兵正接受學習使用德國豹式坦克的課程。（Reuters）

報導又引述歐洲官員表示，白宮國安會重要官員偏好談判止戰，國務院與中央情報局（CIA）則偏向懷疑，想先觀察烏克蘭反攻情形，再決定是否提倡以外交途徑解決。美國與盟友期待烏克蘭發動攻勢收復南方重要失土，就算無法收復所有土地，這波反攻仍可稱為成功。

法國與德國高層官員預期，白宮將在烏克蘭反攻有所斬獲後嘗試推動和談。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）5月稍晚將在柏林接待烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。多名歐洲官員表示，朔爾茨不會施壓澤連斯基，但美國總統拜登預料會向澤連斯基示意，未來幾個月可能適合停火談判。

美國白宮與國務院堅持以談判結束所有戰爭，但強調俄羅斯必須帶著善意上談判桌，提供烏克蘭軍援是為了讓基輔在和談時處於有利地位。

歡迎中國扮演推手

部分美歐官員認為，中國支持俄羅斯使外界難以接受北京成為推動和談的夥伴，但有更多是擔心俄烏戰事若陷入僵局，援助烏克蘭將無以為繼，因而日漸傾向推動俄烏上談判桌。

圖為4月26日，澤連斯基與習近平通電話。事後澤連斯基對雙方通話高度評價。（Reuters）

法國與德國希望看見俄烏達成架構廣泛的停火協議，中國可以擔保國身分參與。北京2月在俄烏戰爭週年時發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，馬克龍於同月私下向澤連斯基提議在巴黎召開商討停火協議的和平會議，時機由基輔決定。

澤連斯基表示，與會前提是拜登與中國國家主席習近平出席，馬克龍與其他歐洲官員自此敦促北京在外交上發揮建設性作用，促成習近平與澤連斯基在4月進行通話。但相關官員聽取簡報後表示，這次通話不代表習近平放棄支持俄羅斯，中方也沒有明確承諾答應烏克蘭的要求。

習近平派遣代表團赴基輔，多名歐洲官員表示，歐洲重要領袖對中國促成俄烏停火談判抱有信心。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在出席華盛頓郵報一個活動時呼應上述立場，表示如果有國家深具影響力且準備好追求公正持久和平，無論是中國或其他國家，原則上均毫無問題的：「我們對此表示歡迎，中國當然有可能在這方面發揮作用，這可能非常有益。」