放話撤退又收回：瓦格納聯合車臣羞辱國防部　能當俄羅斯安祿山？

撰文：劉燕婷
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5月9日俄羅斯勝利日閱兵前夕，瓦格納集團（Wagner Group）上演了政治大戲。

4月29日，瓦格納創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在接受親政府博客別哥夫（Semyon Pegov）訪問時稱，瓦格納集團只取得10%至15%的所需彈藥，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）應立即發放彈藥，否則自己將向總司令報告問題，並可能讓瓦格納部隊撤出巴赫穆特（Bakhmut）。普里戈任同時警告，烏克蘭軍隊或在5月15日之前發動反攻，屆時將是俄羅斯的「悲劇」。

或許是為回應普里戈任，俄羅斯國防部於4月30日撤換負責俄軍後勤的最高級將領米津采夫（Mikhail Mizintsev），改由俄羅斯國民近衛軍前軍官庫茲緬科夫（Alexei Kuzmenkov）接替該職務，前者則轉任瓦格納副指揮官。

俄羅斯記者西蒙諾夫（Alexander Simonov）2023年5月5日在Telegram發布影片，顯示身穿瓦格納集團（Wagner Group）戰鬥裝備的前副國防部長米津采夫（Mikhail Mizintsev），視察烏克蘭東部巴赫穆特（Bakhmut）訓練營及俄軍陣地。（Telegram）

5月5日，普里戈任再度驚爆，為避免部隊無意義折損，將在5月10日讓瓦格納撤出巴赫穆特，同時強調責任全在俄羅斯國防部，「在沒有彈藥的情況下，他們注定會毫無意義地死去。」5月6日，普里戈任直接致信紹伊古，要求對方在5月10日凌晨前頒布作戰命令，將巴赫穆特移交給車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）旗下的艾哈邁德營（Akhmat Battalion）部隊，「因為屆時瓦格納將完全失去戰鬥潛力，相信艾哈邁德營部隊能夠奪取仍處於烏克蘭控制下的剩餘2.5平方公里土地。」而卡德羅夫的回應相當「有志一同」，稱自己已致信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），準備接管巴赫穆特。

然就在外界議論紛紛，猜測普里戈任究竟是虛晃一招、抑或俄羅斯當真彈藥見底時，普里戈任又於5月7日忽然改口，稱俄軍已承諾為瓦格納部隊提供更多彈藥支持，同時指派特別軍事行動副指揮官蘇羅維金（Sergey Surovikin）與瓦格納合作，言談之間暗示瓦格納將會繼續駐守巴赫穆特，與烏軍作戰。

局面至此，「撤出巴赫穆特」的戲碼終告落幕，但普里戈任如此操作，不僅是讓俄方內部矛盾進一步浮上檯面，也可能為其個人帶來險惡的戰後結局。

圖為俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年5月5日站在一批陣亡部隊成員遺體旁發表講話的影片截圖。他稱部隊10日撤離烏克蘭東部小鎮巴赫穆特（Bakhmut），原因是部隊重大折損，以及彈藥供應不足。影片拍攝地點未有公開。（Reuters）

瓦格納與車臣的圖謀

首先，不論普里戈任實際獲得了什麼，是炫示了要價能力，或是得到俄軍的進一步協助，此舉都嚴重羞辱了俄羅斯國防部，而卡德羅夫亦參與其中。

從普里戈任的姿態來看，其顯然有意聯合卡德羅夫，凸顯俄羅斯國防部與正規軍的無能，好將瓦格納至今在巴赫穆特的一切挫折歸咎前者，同時為沉寂已久的車臣部隊創造表現機會，否則便不會在部隊交接上刻意排除正規軍，包括在巴赫穆特周圍、瓦格納部隊南北側翼處作戰的俄羅斯空降部隊（VDV），而選擇距此稍遠的車臣部隊。

況且，車臣戰力並不如其宣稱的勇猛。在瓦格納未撤出巴赫穆特的情況下，若將車臣的艾哈邁德營部署至此，確實可在一定程度上增強俄方戰力，但從現實來看，車臣的艾哈邁德營過去雖部署在盧甘斯克州的比洛霍里夫卡（Bilohorivka）與部分南部戰線上，卻一直不是決定性的進攻主力，其原因可能是車臣未能承受高強度的作戰進程，導致卡德羅夫要求普京「減少負擔」，或是普京擔憂車臣部隊的傷亡會觸發當地仇惡情緒，致使北高加索再度不穩，故權衡之下決定維穩至上。簡言之，要以久未擔任進攻主力的車臣部隊取代瓦格納，如若當地真的情勢危急，恐怕只會每況愈下。

由此視角來看普里戈任的「撤退威脅」，便可發現幾重思路與計算。第一，如若瓦格納最終並未撤出，而是留在巴赫穆特繼續作戰，普里戈任此時對俄羅斯國防部的埋怨與指控，將有助於形塑以下輿論氛圍：瓦格納之所以對巴赫穆特久功不下，是因俄羅斯國防部扯後腿，而非瓦格納戰力不足。

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）2023年3月3日發布創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的影片。他呼籲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤軍，以及讓兒童和長者離開。（Reuters）

此前2023年1月索列達爾（Soledar）戰役時，瓦格納便曾與俄羅斯正規軍爭搶戰功：普里戈任於1月10日自行宣布瓦格納已佔領索列達爾，結果現實證明烏軍仍在當地鏖戰，最後直到1月16日，烏方才正式承認索列達爾淪陷於俄軍之手。而在此次巴赫穆特戰役，普里戈任又重演了前述劇情：在尚未攻克前便一再聲稱已經佔領，導致外界對其「戰果宣稱」漸失興趣。此次其突然指責俄羅斯國防部，從普里戈任的視角來看，或可為自己與瓦格納挽回些許面子。

第二，如若瓦格納撤出後、改由車臣接手，普里戈任依舊有機會獲益。因為一旦戰況真如卡德羅夫所吹噓，艾哈邁德營在「幾個小時內」快速推進並佔領巴赫穆特，普里戈任形塑的「國防部無能」議程依舊能繼續，因為車臣部隊同樣是相對獨立於正規軍的存在，且普里戈任大可宣傳瓦格納在中前期戰役的浴血奉獻，卡德羅夫則可為自己累積軍功，儘管其有一定程度的不勞而獲，畢竟從現實來看，戰鬥部隊不會在不連續的瞬間突然耗盡所有戰鬥力，所謂「瓦格納將在5月10日午夜整點失去戰鬥力」之說，更多是普里戈任的誇大修辭。

而一旦車臣接手後戰況不佳，卡德羅夫仍可繼續普里戈任的宣傳框架，將前線挫折歸咎於俄羅斯國防部，稱其一直未能滿足自己的彈藥需求、部隊實在巧婦難為無米之炊。如若國防部選擇冷處理卡德羅夫的接管請求，普里戈任將可與卡德羅夫一起強化「國防部爭功」的宣傳力道，稱若不是後者阻攔，巴赫穆特早已被攻下。

2023年4月15日，巴赫穆特（Bakhmut）在俄烏戰事中冒起濃煙。（Reuters）

普里戈任的榮光能否持久

綜上所述，國防部幾乎沒有「不失血」的應對選項。而觀察後續發展，俄羅斯國防部並未立即回應，顯然是感受到了普里戈任「偷襲」，需要時間思索下一步。而從普里戈任最終表示「已獲得所需彈藥與蘇羅維金協助」來看，其雖讓國防部在一定程度上唾面自乾，卻也使得彼此關係進一步惡化，最終可能引火自焚。

一來，不論瓦格納戰功如何彪炳、俄國防部是否拖欠其彈藥供給，普里戈任此舉在國防部看來，都是「不顧大局」的作法，因為眼下正是兩大重要節點前夕：烏軍所謂「大反攻」，以及俄羅斯的勝利日閱兵。

首先是傳聞中的大反攻，不論此次是否會發生、成功機會有多少、力道有多強烈，俄軍經歷此前被迫撤出哈爾科夫、半壁赫爾松的經驗，此次勢必不會掉以輕心，會持續確保各處戰線擁有一定防禦能力。從俄方視角來看，由於巴赫穆特已進入消耗戰後期階段，烏克蘭要在此處展開反攻的機率應該極低，且戰事已持續一段時間，佔領巴赫穆特對瓦格納來說當然是戰功，但俄羅斯整體來說，其實沒有太大驚喜與鼓舞效果，故在整體戰局考量下，加重在其他戰線的軍事挹注，其實是相對合理的作法，但普里戈任登高一呼後，其恐怕要調整原有規劃。

俄羅斯國防部稱，部長紹伊古2023年3月4日對部署在烏克蘭的俄軍前線指揮所進行檢查，並主持會議。（Reuters）

接著是勝利日閱兵。其實2022年衝突初發時，各方大多沒有預期戰事會拖過該年的勝利日閱兵，故後來閱兵舉行前夕，各界普遍預期俄方可能會有某種重大宣示，以鼓舞軍方與全國士氣，例如正式對烏宣戰或宣布動員，但結果並未照此發展。而伴隨戰事持續超過一年，來到2023年的勝利日閱兵，俄軍儘管有進行消耗戰的準備，氛圍仍不可謂不緊張。在此情況下，普里戈任還持續譴責國防部與正規軍無能，無疑是將本就尷尬的俄軍「架在火上烤」，且其在獲得國防部的彈藥承諾後，還口出蘇羅維金「是唯一知道怎麼打仗的將領」之語，其實普里戈任是否真的讚賞蘇羅維金不是重點，重要的是，此話明顯是在暗貶蘇羅維金的兩位上司：身為俄羅斯現任防長的紹伊古，以及現任「特別軍事行動」總指揮格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。到頭來，還是傳遞了國防部與正規軍無能的敘事。

其二，普里戈任此次公開索要彈藥，既得罪俄軍，也著實讓普京臉上無光。自2022年戰爭爆發以來，西方媒體屢屢報道「俄軍彈藥見底」、「軍備庫存吃緊」的消息，營造俄方攻勢難以久持的輿論氛圍，普京好不容易通過軍事改革法案、強迫國內軍工產業提高產能、向不顧慮西方制裁的其他國家私下採購，才讓砲戰烈度不至於衰退太多，逐漸了化解外界風聲、穩定軍心，紹伊古甚至還在5月2日公開表示，目前俄軍彈藥充足，足夠對敵開展有效火力打擊，「與2022年年初相比，基本武器的採購量是去年的2.7倍，急需武器的採購量是去年的7倍。」沒想到才過幾日，便被普里戈任打亂風向。

而普里戈任暗貶紹伊古與格拉西莫夫，其實也會強化「普京決策錯誤」的敘事。在此之前，蘇羅維金曾是「特別軍事行動」總指揮，不論後來發展是基於軍中權鬥或其他考量，讓其退居格拉西莫夫副手，終究也是普京的決策。

簡言之，普里戈任對國防部與正規軍的過度質疑，最終都將化作射向普京的箭矢。而從普京的視角來看，眼下其不能沒有瓦格納在前線衝鋒，且後者在俄羅斯內部的右翼陣營頗具威望，故不論是為維持前線或團結內部，普京都不可能在此時徹底無視普里戈任的要求。然待至戰事結束，其恐怕就難再有光環護體。

俄羅斯總統普京。（Reuters）

首先，瓦格納再怎麼公開行動，其性質終究是僱傭兵、而非正規軍。不論俄烏最終談判結果如何、俄軍會實控烏克蘭多少土地，在俄烏接觸線必須穩定、芬蘭與瑞典將相繼加入北約、美國已強化波蘭等北約東翼的局勢下，俄羅斯軍方的角色將持續吃重；且眼下普京參與2024年總統大選並連任的機率極高，在維持政治秩序穩定的考量下，俄羅斯的戰時高壓體制不會一夕解除，其軍工複合體也將持續勢大，未來可能形成普京與軍方共同監國的實際局面，若紹伊古與格拉西莫夫繼續掌權，想必不會忘記今日「胯下之辱」。

再來，戰爭結束後俄羅斯當然還需要瓦格納執行海外行動，例如敘利亞與非洲戰場的軍事任務，但與曾跟俄羅斯進行二次獨立血戰、引爆北高加索多年動亂、牽引分離主義與恐襲危機的車臣相比，瓦格納實在沒有過度吵鬧的本錢，普京也沒有竭力安撫的必要。如若戰後軍方希望總統有所行動，例如撤換或架空普里戈任的瓦格納領導職務、改派他人，普京未必不會考慮。

兩相對照，卡德羅夫長年在車臣自行其是、儼然「國中之中」，於中國互聯網素有「卡祿山」之稱，即其堪比割據一方、發動安史之亂的唐代節度使安祿山，即便戰後可能聲量下降，卻也應能保有車臣總統之職；而普里戈任戰前即是普京心腹，又因俄烏戰爭提高不少聲量，眼下確實風頭無兩，可以壓過卡德羅夫，卻終究缺乏正規軍與車臣各有的特殊本錢，如若持續見罪國防部，即便能帶領瓦格納打贏在烏克蘭的戰爭，卻也未必打贏戰後的俄羅斯內部鬥爭。

普里戈任聲稱要讓瓦格納撤出巴赫穆特，形成什麼效果？

讓俄羅斯國防部與正規軍臉上無光，也打亂俄方形塑的彈藥充足輿論。

普里戈任為誇獎蘇羅維金，形成什麼效果？

暗貶紹伊古、格拉西莫夫才能不足。

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