荷蘭ASML總裁：進入中國市場「絕對必要」

荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司（ASML）總裁溫寧克（Peter Wennink）4月26日稱，中國尋求開發自己的半導體製造設備「合理」。隨着中國發展半導體產業，進入中國市場「是絕對必要的」。



路透社26日報道，溫寧克在26日召開的阿斯麥公司年度股東會議上表示，他並不擔心美國、日本或中國的競爭對手未來會生產出最先進的商用光刻機。

溫寧克說， 「這當然有可能發生，所以我們繼續進入中國市場是絕對必要的。中國是全球最大的計算機晶片市場，市場准入（market access）對我們和我們的中國客戶一樣重要。」

溫寧克還指出，新冠疫情和歐美的補貼等政策，將導致晶片的供過於求。他預計，到2020年代末，全球晶片市場規模將翻一番，達到1萬億至1.2萬億美元。

阿斯麥公司是歐洲市值最大的科技公司，主導着光刻工具市場——製造計算機晶片所需的重要設備。

阿斯麥19日公布強勁的第一季度收益，並表示將向中國出售更多光刻機。這一消息引人關注，因為荷蘭政府曾表示在3月份進一步限制光刻機的出口。

此前，溫寧克曾多次表示不支持美國對中國的晶片限制，並抱怨「在美國的壓力下，我們放棄的已經夠多了」。

溫寧克1月25日接受彭博社採訪時曾指出，中國的半導體公司「必須與全球對手競爭」，所以他們才希望購買非中國製造的機器。他說：「如果他們不能得到這些機器，他們就會自己研發這些機器。這需要時間，但最終他們會實現目標。」