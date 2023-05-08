美國德州商場槍擊案　韓裔四口之家3人遇難

在美國德州達拉斯（Dallas）郊外購物中心發生的槍擊事件，遇難者包括3名韓裔。



韓聯社報道，根據韓國駐休斯頓總領事館達拉斯辦事處星期天（5月7日）消息，星期六（6日）下午3時許，在達拉斯郊區一座購物中心發生一宗槍擊事件，一對30多歲的韓裔夫婦和他們年僅3歲的孩子遇難。這對夫婦還有另一名5歲的孩子重傷送醫。經確認，這個四口之家均為美國公民。

據悉，居住在達拉斯的這個家庭週末外出購物時遭遇不幸。據當地韓文媒體報道，遇難的夫婦均從事專業技術工作，在當地社區口碑良好。

多家美國媒體指男性疑兇加西亞（Mauricio Garcia）現年33歲，當過保安並接受過槍枝訓練。案發時，他使用一支AR-15式步槍和一把手槍向購物者和店員射擊，被一名當時正在購物中心內的警察擊斃。隨後警方在加西亞的汽車裡發現更多的武器和彈藥。

美媒引述匿名執法官員的話說，加西亞住在達拉斯，擁有多個社交媒體賬號，發布過多個支持新納粹主張和白人至上主義的貼文。美國執法部門正在調查他是否受右翼極端主義思想驅使，目前尚未正式發布相關信息。

本文獲《聯合早報》授權轉載

