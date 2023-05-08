越南經濟內憂外患夾擊　首4月出口暴跌近12%　全年GDP很難達標

越南經濟受益於電子製造業及其他輕工業的外國大力投資，經濟在疫情前後表現在世界名列前茅。惟隨着全球需求下滑，從2023年首4個月經濟數據看來，它的經濟在2023年要達到政府目標難度陡增。



越南統計總局（GSO）3月29日公布的數據顯示國家經濟增長放緩。2023年第一季國內生產總值（GDP）增3.32%，遠低於預期，也是越南2011年至2023年12月錄得的最低的增幅，差不多跟新型冠狀病毒感染（COVID-19）開始爆發時一樣差。

該國工廠訂單劇減，經濟學家為之擔憂。導致他們下調全年預測的原因是該國地產業受壓，以及擔憂全球經濟衰退打擊工廠訂單等風險。

外國直接投資越南2022年達224億美元，協助推動3,718億美元的出口以及110億美元的貿易順差。該國單是對美國的出口已達約1,094億美元（+13.6%），貿易順差949億美元（+17%）。

惟越南經濟非常依賴出口，尤其是對美國市場，這成為越南經濟一個弱點。2023年1月至3月，越南整體出口較2022年同期下滑11.9%。

4月份數據反映越南出口下滑之勢更明顯，GSO數據顯示，越南4月份出口按年下降17.1%，至275億美元；進口按年下降20.5%，至260億美元。1至4月出口按年下降 11.8%，至1,086億美元；進口按年下降15.4%，至1,022億美元。

在越南經濟依賴出口的情況下，未來增長預期可能持續遜於預期，越南政府本在2023年初以GDP全年增6.5%為目標，但也許很難實現。