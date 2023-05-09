以色列空襲加沙　擊斃至少3名伊斯蘭聖戰組織高官

以色列軍方今日（9日）凌晨對「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）展開空襲，轟炸加沙一棟公寓頂樓。巴勒斯坦官員稱，該組織3名高級指揮官在空襲中死亡。



據外媒報導，9日凌晨加沙響起巨大的爆炸聲，有未經證實的社交媒體影像顯示當地煙霧瀰漫，火焰照亮夜空。有目擊者則表示，加沙市一棟公寓樓頂層以及城市南部的拉法（Rafah）的一棟房屋均有爆炸發生。當地衛生部門表示，襲擊造成12人死亡，還有至少20名平民受傷。

以色列軍方稱空襲目標為「伊斯蘭聖戰組織」三名高級指揮官的住所，指此三人為近期襲擊以色列的幕後指揮者。以軍預期巴勒斯坦將以火箭彈回擊，要求居住在加沙40公里範圍內的以色列在短時間內留在防空洞附近躲避。

上週，一名巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」高層在以色列監獄受囚期間死亡，以色列官方稱其在87天的絕食抗議間拒絕醫療服務。加沙地區的巴勒斯坦武裝分子隨後向以色列發射火箭炮，以色列則進行回擊。雙方及後在第三方調解下停火。

近一年多來以巴武裝衝突不斷升級。僅自今年1月以來，已有90多名巴勒斯坦人和至少19名以色列人和外國人被殺害。