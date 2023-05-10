東盟峰會開鑼在即　李顯龍赴會　成員國起草2025年後共同願景

新加坡總理李顯龍赴印尼參加第42屆東盟峰會。為期兩天的峰會星期三（5月10日）召開，東盟（ASEAN）成員國將起草2025年後的東盟共同體願景，以及討論疫後的經濟復蘇和強化區域衛生架構等課題。



這次的峰會在東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的納閩巴霍（Labuan Bajo，暫譯）舉行。

這是印尼作為今年東盟輪值主席國召開的首場峰會，討論方向將圍繞所設定的主題，即推動東盟成為增長中心（epicentrum of growth）。

新加坡總理公署星期二（9日）發文告說，東盟領導人將回顧東盟所取得的進展，以及商討如何在數碼和綠色經濟方面加強合作。領導人也會討論地緣政治局勢，以確保東盟能在一個開放、包容和穩定的區域架構中，繼續扮演核心角色。

這次峰會的其中一個重點，是為東盟共同體制定2025年後的願景。

印尼外交部早前宣布，印尼為2045年的東盟制定了宏大的願景，並將啟動討論程序，起草加強東盟機構能力和作用的東盟領導人宣言。

隨李顯龍總理赴會的有他的夫人何晶、外交部長維文醫生，以及總理公署和外交部官員。

李顯龍總理不在本地期間，副總理兼財政部長黃循財和國務資政張志賢，會分別在9日和10日，以及11日暫代總理。

本文獲《聯合早報》授權轉載

