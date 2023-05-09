澳洲籍華裔記者成蕾在中國被拘將滿千日

澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei） 在中國被拘留，在5月10日滿1000天。政商界人士和成蕾的朋友呼籲相關人士早日解決成蕾的案件。



路透社9日報道，成蕾的男友科伊爾（Nick Coyle）接受路透社訪問時說，在這麼長的時間無法在兩個孩子身邊，是成蕾感到最痛苦的一件事。成蕾有兩個分別為11和14歲的孩子，目前在澳洲由親人照料。

在5月前往中國的澳洲工商理事會（Business Council of Australia）官員史密斯（Warwick Smith）希望，成蕾的案件能夠在2023年獲得解決，讓成蕾能回到澳洲與孩子團聚。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）一週前在電視訪問中說，澳洲希望與中國有具建設的接觸，但他也會非常直接地告訴中國，成蕾的案件應該有正當司法程序。

成蕾2020年在中國被拘留。中國2021年公布，司法機關認為成蕾涉嫌為境外非法提供國家秘密罪，2月5日批准逮捕成蕾。中國法院2022年3月31日不公開開庭審理成蕾為境外非法提供國家秘密案件。

中國曾強調，中國是法治國家，司法機關嚴格依法審理案件，並充分保障有關人員的各項訴訟權利。有關方面應切實尊重中國司法主權，不得以任何形式干預中國司法機關依法辦案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

