英國倫敦警察開槍擊斃2狗影片流傳　主人被控管有危險狗隻

網上流傳一段英國倫敦警方開槍擊斃2隻狗的影片。倫敦警察局表示，他們接獲報案稱有女子遭狗隻襲擊，趕往現場後逮捕一名男子，並開槍擊斃他的2隻狗。46歲狗主特恩布爾（Louie Turnbull）5月9日被控身為危險、失控狗隻的畜養人，被取消擁有或飼養狗隻的資格。



事發於7日下午5時後不久，影片顯示，警員開槍擊斃第1隻狗後，有人大聲質問道：「為何你要朝狗狗開槍？」也有不少人在尖叫，高喊「我的天」、「不要朝狗開槍」、「他們在殺牠們」和「救命」等。

根據警方說法，他們當時是接到報案電話稱，一名女子在哈姆萊茨大樓（Tower Hamlets）遭狗襲擊。 哈姆萊茨大樓又稱倫敦塔村區，意為倫敦塔（Tower）外的村落（Hamlets），是位於倫敦東部的一個自治社區。

警方找到這名女子後，她說，2隻狗襲擊自己的狗，在此期間，她腿部受傷，不過無需入院治療。

倫敦警察局稱，警員當場擊斃這2隻狗，以電擊槍制服狗主特恩布爾並逮捕他。

警方說：「對任何（警方）職員而言，這都不是一個容易做出的決定，但警方有責任在造成進一步傷害前、必要時採取行動。（倫敦）都會的警察專業標準理事會（Directorate of Professional Standards，DPS）將審查這一事件的情況。」 警察專業標準理事會是倫敦警察局總局。