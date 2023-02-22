美國85歲老婦放狗遇巨鱷　為救愛犬遭拖入水咬死

美國佛州一名85歲女子在遛狗時，突然一隻約3米長的巨大鱷魚衝出池塘中，攻擊她所養的寵物，當下她為了救狗出手與鱷魚搏鬥，結果反被鱷魚拖入水中活活咬死。



事件20日發生在匹爾斯堡市（Fort Pierce）一個退休人士社區，當地居民表示，這名85歲婦女當時在池塘附近遛狗，突然從水中衝出一隻鱷魚並抓住了狗。她嘗試擊退鱷魚，結果自己也被鱷魚攻擊，人後來被拖入池塘中。

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佛羅里達魚類和野生動物保護委員會官員前來現場搜索鱷魚下落時，意外在池塘中找到婦女的遺體，被咬傷的狗接受治療後已經沒有大礙，之後一名捕鱷專家成功捕獲巨大鱷魚。

捕鱷專家羅伯特（Robert Lilly）表示，這絕對是一場激烈的戰鬥，雖然我們在水中抓住了鱷魚，然而牠卻一直沉在水中，沒有浮在水面上。

眾人後來把繩子鉤在鱷魚身上，好不容易才把這隻巨鱷帶到地面。

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