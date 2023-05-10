戴兵：中國希望阿卜耶伊問題避免受蘇丹衝突負面影響

中國常駐聯合國副代表戴兵5月9日就是蘇丹與南蘇丹之間具爭議的阿卜耶伊地區局勢表示，中方希望阿卜耶伊問題不要更多受到蘇丹衝突的負面影響，希望有關方面繼續為解決阿卜耶伊最終地位問題不斷積累有利條件。



根據新華社，戴兵9日在安理會審議阿卜耶伊局勢時發言稱，蘇丹和南蘇丹是阿卜耶伊問題當事國，政治解決阿卜耶伊問題離不開雙方的對話合作，中方希望蘇丹早日實現停火止戰，相信蘇丹和南蘇丹能夠延續對話合作勢頭，推行既已達成的共識。

阿卜耶伊地區面積約1萬平方公里，是蘇丹與南蘇丹之間存在爭議的地區之一。聯合國安理會2011年6月決定成立聯阿安全部隊，負責監督蘇丹和南蘇丹從阿卜耶伊地區分別撤出各自部隊。

戴兵稱，中方讚賞聯合國阿卜耶伊臨時安全部隊為維護阿卜耶伊地區和平穩定作出的不懈努力，對聯阿安全部隊重組工作即將完成以及相關出兵國所作努力表示歡迎，中方將繼續堅定履行和平使命，以實際行動支持聯阿安全部隊工作，為阿卜耶伊地區安全穩定貢獻力量。

他說，前段時期，蘇丹和南蘇丹雙邊關係改善，兩國領導人就阿卜耶伊局勢保持密切溝通，考慮在邊境組建聯合安全部隊並就解決阿卜耶伊最終地位問題作出積極表態，中方對此感到鼓舞，遺憾的是，當前蘇丹國內局勢陷入動盪，對解決阿卜耶伊問題帶來複雜影響。

戴兵又表示，部族關係是實現阿卜耶伊地區長治久安的關鍵，中方呼籲相關部族停止敵對行動，保持對話接觸，實現和睦共處，國際社會在關注蘇丹局勢的同時，應繼續重視解決阿卜耶伊地區人民面臨的人道和發展挑戰，加強糧食、藥品等基本物資援助，提供教育、職業培訓、農牧業指導等發展支持。