世銀行長：中國在債務重組議題上陷入僵局

世界銀行（World Bank）行長馬爾帕斯（David Malpass）5月8日接受彭博電視台採訪時說，在重組發展中國家的債務方面，中國致力於讓所有債權人都能協調一致，但目前來看仍是一個僵局。



俄衛網5月10日引述馬爾帕斯稱，就中國在協調各債權人取得一致立場的進展而言，中國還沒有擺脫僵局，「缺乏進展的情況令人沮喪」。

馬爾帕斯說，中國作為最大的主權貸款國，仍未表示願意承擔貸款損失。他認為，「為了達成重組協議，中國必須把這個問題擺到桌面上。」

報道稱，一般來說，如果要進行國家債務重組，債權人必須同意降低貸款利率、延長貸款期限或取消部分債務。然而，過去三年，中國一直不願承擔債務損失，並要求世界銀行等其他貸款機構來負擔。但在這個問題上，所有債權人一直無法達成共識。

根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，70個低收入國家面臨總計3260億美元的債務負擔，其中一半以上已經陷入或臨近陷入債務困境，包括贊比亞、埃塞俄比亞和加納。IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）稱，這些國家的最大債權人多數是中國。不過，中國正在轉變思路，思考如何協助無法償還債務的國家重組債務。

中國外交部發言人毛寧3月曾回應說，中國始終盡己所能幫助發展中國家緩解債務負擔。在債務問題上，誰是發展中國家真誠可靠的朋友，誰是別有用心的謠言製造者，廣大發展中國家體會最真切，國際社會的有識之士看得很清楚。