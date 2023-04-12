美媒：中國就窮國債務問題談判折衷方案

美媒引述知情人士說，中國正與其他主要債權人談判一項折衷方案，這可能有助於打破為陷入困境的發展中國家提供數以十億計美元債務減免談判的僵局。



《華爾街日報》4月12日引述知情人士說，中國政府一直在推動世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）等多邊貸款機構與該國一起在任何債務重組交易中承擔損失。

知情人士透露，如果新計劃達成一致，中國可能會放棄這一要求，以換取大型多邊貸款機構以及亞洲開發銀行等區域合作夥伴更明確地承諾向債務重組的國家提供新的低成本融資，包括撥款。

知情人士說，這可能有助於打破阻礙中國和其他政府債權人就贊比亞（Zambia）債務重組達成協議的僵局，並成為為其他陷入財政危機的發展中國家提供數以十億計美元債務減免交易的範例。談判隨後可能就贊比亞債務重組細節展開磋商，如延長還款期限和降低利率。熟悉北京決策的知情人士說，中國繼續反對承擔其貸款面值的損失。

本周在華盛頓舉行的IMF和世界銀行半年一度的會議上，來自世界各地經濟決策者們將討論這一債務計劃。

中國官員星期三（4月12日）將與其他主要發展中國家債權人的代表一起參加由IMF、世界銀行和目前擔任二十國集團輪值主席國的印度政府召集的全球主權債務圓桌會議。美國資產管理公司貝萊德和總部設在倫敦的渣打集團等大型私人債權人也將參加該圓桌會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

