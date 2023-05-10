中加相互驅逐外交人員　學者：兩國關係近冰點

加拿大政府宣佈驅逐一名中國外交人員後，中國隔天採取反制措施，把加拿大駐上海總領館領事甄逸慧（Jennifer Lynn Lalonde）列為「不受歡迎的人」，並要求她星期六（5月13日）前離開中國。



加拿大總理杜魯多隨後回應表示，加拿大需要「發出非常清楚的信號」，表明加拿大不接受外國干預，也不會被嚇倒。

這是中加繼孟晚舟事件和康明凱（Michael Kovrig）與斯帕弗（Michael Spavor）事件後，再次出現嚴重外交風波。受訪學者分析，中加啟動「外交戰爭」顯示兩國關係已接近冰點。

加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）在當地時間星期一（5月8日）發表聲明，宣佈把中國外交人員趙巍列為「不受歡迎的人」，並把他驅逐出境。

加拿大《環球郵報》5月2日引述加拿大情報機構2021年的機密報告報導，加拿大華裔保守黨議員莊文浩在國會發起抗議、批評北京在新疆的「種族滅絕」行為後，他和家人成為中國政府的目標。報導指試圖恐嚇莊文浩的中國外交官，是駐多倫多的中國領事官員趙巍。

被驅逐的駐多倫多中國總領館官員趙巍。（加拿大僑社）

近幾個月來，多家加拿大媒體援引多份被洩露的情報報告，指責中國政府及其駐加拿大外交官試圖操縱加拿大選舉。這些報導引起加拿大國內輿論對加拿大民主體制是否完好的質疑；在此背景下，有關趙巍的指控受到輿論的高度關注。

趙美蘭在聲明中說：「我一直表達得很明確，我們不會容忍外國以任何形式干涉我們的內政。我們已經警告過駐加拿大的外交人員，如果他們做出這種行為，將被驅逐回本國。」

她稱，加拿大是在仔細考慮所有因素後作出驅逐趙巍的決定，並強調捍衛民主至關重要，對於這一點加拿大有堅定的決心。

中國警告：保留作出進一步反應的權利

中國駐多倫多總領館星期二（5月9日）早上5時許在官網上發表發言人談話，對事件表達強烈譴責和堅決反對。中國外交部當天下午再發聲明，表明已向加拿大提出嚴正交涉和強烈抗議。

有分析認為，兩國關係在孟晚舟事件後一直沒有緩和過來。(香港01)

中國外交部批評加拿大的「無理行徑」，並宣佈採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」。中國已要求甄逸慧5月13日前離華，並警告將保留作出進一步反應的權利。

外交驅逐的情況並不常見。據加拿大媒體報導，加拿大最後一次驅逐外交人員是在2018年。當時俄羅斯特工被指在英國使用神經毒劑毒害俄羅斯一名前間諜，加拿大在事件後驅逐了俄羅斯的外交使節以表示對英國的支持。

中加兩國2018年以來頻頻出現外交風波，香港城市大學法學院教授王江雨接受《聯合早報》採訪時分析，中加相互驅逐外交人員，這相當於一種外交戰爭，顯示雙方關係已經接近冰點。兩國關係在孟晚舟事件後一直沒有緩和過來，雙方沒有恢復高層接觸，冰冷的關係預計還會持續一段時間。

中國去年底開始調整原本較為強硬的外交路線，尋求以更柔和的姿態改善對外，尤其是與歐洲的關係。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究員夏爾（James Char）指出，若中國外交部大事宣傳對甄逸慧的反制行動，並進一步用更尖銳的方式對加拿大提出批評，這將傷害中國目前與西方重新接觸的努力，也會使杜魯多政府在對華政策上的迴旋空間越來越小。