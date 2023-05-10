彭博社：受壓美國　意大利擬退出「一帶一路」

據彭博社援引消息人士的話報道，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）時表示，意大利在華盛頓的壓力下有意退出中國的「一帶一路」項目。



俄衛網10日引述參加會晤的消息人士對彭博社稱，「上週，在羅馬的會議上，梅洛尼向麥卡錫保證，儘管目前還沒有最終決定，但她的政府贊成退出中國的『一帶一路』倡議。」

據不願透露姓名的人士稱，華盛頓向羅馬施壓，旨在使意大利領導層在退出中國倡議方面採取強硬立場。該社稱，梅洛尼的顧問仍在討論作出該決定的「細節和時間」。與此同時，意大利領導人擔心中國可能採取報復措施。

消息人士稱，羅馬的潛在決定很大程度上與中國投資者在意大利的強大存在有關。 特別是作為意大利輪胎製造商倍耐力公司最大股東的中國國有企業——中化控股對該國經濟市場已經產生直接巨大影響。

同時，文章強調，只有在5月19日至21日在日本廣島舉行的七國集團領導人峰會開始後，羅馬才會就此問題發表某些聲明。

2019年3月，中國和意大利領導人簽署了一份諒解備忘錄，意大利得以加入這一倡議。隨後，意大利成為首個正式確認願意參與中國投資項目的G7國家和歐盟創始國。