彭博社：意大利或在5月G7峰會宣布退出「一帶一路」

美媒4月22日引述知情人士稱，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）正試圖減少國家對華依賴，傾向退出中國「一帶一路」倡議，並擬於5月七國集團（G7）峰會宣布。



彭博社22日引述知情人士稱，梅洛尼計劃5月在日本廣島G7峰會上宣布意大利在「一帶一路」的立場，但目前政府內部仍有意見分歧，梅洛尼領導的意大利兄弟黨（Brothers of Italy）多數成員贊成退出，其他黨派則不然。

知情人士透露，梅洛尼尚未回應中國國家主席習近平的訪華邀請；因意大利正研究不續簽「一帶一路」協議，至令行程擱置。

彭博社引述知情人士稱，因意大利在研究如何就這樣不再續簽「一帶一路」諒解備忘錄，她本來暫定5月訪華，如今仍未對北京的邀請正式答覆。

知情人士稱，意大利在「一帶一路」面對國內左右為難的狀況，已開始引起美國注意，對於華府以及其他國家來說，這是梅洛尼將其親美言論付諸實行的迹象。

彭博社4月20日引述不願公開身份的知情人士報道，意大利工業部官員最近在台北與台灣官員討論加強半導體生產和出口合作計劃。他們對台灣官員表示，意大利或將放棄參與中國大陸的「一帶一路」倡議，以尋求加強與台灣的半導體合作。

知情人士稱，相關決定將由梅洛尼拍板，但她尚未公開自己的最終立場。

意大利是唯一參與了「一帶一路」倡議的七國集團（G7）成員國。儘管自諒解備忘錄由時任總理孔特（Giuseppe Conte）2019年初簽署以來幾乎沒有產生實際影響，但在中、美及其西方盟友關係緊張的背景下，它對北京而言具有高度象徵意義。除非意大利放棄，否則協議2024年自動續簽。