英國首名「3人基因」嬰出生　冀避免遺傳病

英媒5月10日稱，英國首名帶有3個人基因的嬰兒出生。專家以先進的「線粒體捐贈療法」（Mitochondrial donation treatment），將一名女性捐贈者的卵子，與嬰兒母親的卵子及父親的精子結合，形成人工胚胎。專家希望以此科技，避免嬰兒患上由線粒體基因缺陷導致的遺傳病。



英國廣播公司（BBC）10日稱，目前全球最多已有5名嬰兒以「線粒體捐贈療法」誕生，而英國則迎來首名「3人基因」嬰兒。

線粒體由母親的卵子遺傳，卵子中有問題的線粒體可導致遺傳病。 目前有兩種方法進行「線粒體捐贈療法」，第一種方法是先從母親卵子中提取細胞核，並剔除一名女性捐贈者帶有健康線粒體的卵子中的細胞核，並將母親卵子中的細胞核注入女性捐贈者的卵子中，最後再與父親的精子受精。

第二種方法是，專家會在結合母親卵子以及父親精子的受精卵中，將受精卵的細胞核取出。專家會讓一名女性捐贈者帶有健康線粒體的卵子與精子結合，形成受精卵。其後在捐贈者受精卵中剔除細胞核，再將母親和父親受精卵中的細胞核注入捐贈者受精卵中，形成人工胚胎。

這種人工胚胎的大部份基因來自父母，有約0.1%基因來自女性捐贈者。

線粒體是人體細胞的一部份，為細胞提供能量。線粒體缺陷可導致細胞缺乏能量，導致腦損傷、肌肉萎縮、心臟衰竭、失明。

線粒體疾病無法治癒，患病嬰兒可能會在出生後數天甚至數小時內死亡。