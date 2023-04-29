巴基斯坦罕見病嬰天生「2根小弟」　人類史上僅100例

巴基斯坦一名男嬰罹患罕見的「雙陰莖症」（Diphallia），天生擁有二根陰莖，卻沒有肛門。這種疾病在人類史上僅有100例，患者大多會動手術切除重複生殖器的其中之一，但醫師決定保留他的二根陰莖，且二根都完好無損。



根據《鏡報》，這起案例近期刊登於醫學期刊，男嬰在懷孕第36周出生，父母馬上將他帶到醫院急診室，檢查發現他擁有二根發育良好的陰莖，一個膀胱連接二條尿道，代表二根生殖器都有排尿功能，其中一根還比另一根大1厘米，但卻沒有肛門。

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罹患雙陰莖症的嬰兒通常會透過手術切除其中一根生殖器，目前不清楚為何會保留這名男嬰的二根陰莖。醫師也為男嬰進行結腸鏡手術，讓他能夠經由腹部左下方的開口排便，術後觀察二天便出院，未來還需回診。

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期刊指出，由於疾病伴隨的泌尿生殖及腸道系統異常，死亡風險較高，但男嬰手術順利。目前不清楚雙陰莖症如何發生，也沒有已知的單一風險因素，被指是生殖器在母體子宮內發育時的偶發事件。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】