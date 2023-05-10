特朗普民事案裁定性侵罪成意義何在　他還要面對多少訴訟？

美國前總統特朗普（Donald Trump）5月9日遭紐約法院裁定性侵與誹謗罪成，需賠償專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）500萬美元。特朗普不服表明上訴。這宗案件是纏繞特朗普的多宗案件之一，這次判決將對特朗普構成什麼影響？



現年79歲的卡羅爾指控特朗普在1996年的某天，在紐約的百貨中心一個試衣間強姦了她。卡羅爾在2019年首次提起此事，遭特朗普的反駁。特朗普多次聲稱不認識她，並批評這是「騙局」和「徹頭徹頭的詐騙」。

卡羅爾過去曾是《Elle》雜誌的長期專欄作家，並一度是「周六夜現場」（Saturday Night Live）的編劇。

圖為5月9日，卡羅爾在裁決後，步出法院時笑容滿臉。（Reuters）

陪審團由6男3女組成，經過3小時的討論作出裁決：特朗普強姦罪不成立，但性侵及誹謗罪成，需賠償卡羅爾500萬美元。這是針對特朗普眾多性侵或性騷擾案件之一，但卻是迄今唯一在陪審團前指控成功的案件。

這是民事訴訟並非刑事

由於卡羅爾提起的僅是民事而非刑事訴訟，因此特朗普無需付上刑事責任或監禁。這也是特朗普的律師所指，案件並未有定義特朗普為「強姦犯」的原因。因在民事訴訟中，陪審團僅需確認的是卡羅爾所提供的證據和證人更為可信，並非刑事罪中的「需排除所有合理懷疑」。

這意味案件定罪的門檻較低，也解釋了為何卡羅爾可以在沒有確實遭受性侵的日子和時間的記憶下，也能使陪審團信服。但特朗普敗訴的原因之一，相信與辯方未傳召任何證人有關，特朗普未有出席聆訊，他的代表律師僅一再強調卡羅爾的供詞不可信，事件純粹是捏造云云，未獲陪審團信服。

圖為5月9日，特朗普代表律師Joe Tacopina在裁決後，步出法院。（Reuters）

除了這場性侵與誹謗案外，特朗普目前需要面對的，還有4場可能的官司：

1. 成人片女星封口費案

特朗普被指以選舉律師費的名義，向丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名Stephanie Clifford）支付封口費，紐約總檢察長準備以刑事罪起訴特朗普34項偽造商業紀錄重罪。審訊預定10月舉行。

2. 佐治亞州篡改選舉案

特朗普在2021年1月致電同為共和黨人的佐治亞州州務卿芬斯伯格（Brad Raffensperger），要求對方「找出11780張選票」讓他勝選。特朗普被指干犯多項選舉法，佐治亞州檢查官正考慮是否提出起訴，預料夏天時決定。

3. 國會大樓襲擊事件

特朗普被指背後指使或煽動支持者，在2021年1月衝擊國會大樓，試圖推翻選舉結果。國會調查委員會敦促司法部指控特朗普多項包括陰謀欺詐美國、煽動或協助叛亂等罪。司法部已委任獨立調查官，以判斷是否提出起訴。

4. 丟失的政府機密文件

聯邦調查局在2022年8月突擊搜查特朗普在佛州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago），查獲1.3萬份文件，其中約100份為機密文件，當中包括最高機密的絕密文件。特朗普被指不恰當地保留紀錄，及試圖阻撓聯邦調查。司法部已委任獨立調查官，以判斷是否提出起訴。